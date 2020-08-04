Попов: хорошо, что у Квята не было ошибки, система «Ред Булл» карает жёстко

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал вылет пилота «Альфа Таури» Даниила Квята на Гран-при Великобритании. Специалист порадовался, что сход россиянина произошёл не по его вине, так как система «Ред Булл» за ошибки «карает жёстко».

«Потом уже выяснилось, к счастью для Даниила Квята, что и у него колесо сначала лопнуло, а потом он вылетел. Изначально он на себя взял вину за этот вылет, но всё-таки выяснилось, что он был не виноват.

И это хорошо, потому что та атмосфера напряжённости, в которой все существуют в системе «Ред Булл», она, конечно, достаточно жёстко карает за собственные ошибки. Хорошо, что у Квята не было ошибки", — рассказал Попов в подкасте «Гаснут огни» на своём канале в YouTube.