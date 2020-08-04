Организаторы ГП России «попросили терпения» у болельщиков перед рассказом о деталях этапа

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» Алексей Титов рассказал, что его команда продолжает активно работать над деталями организации российского этапа чемпионата мира в условиях пандемии коронавируса.



«Главное – организовать все так, чтобы люди, которые к нам приедут, были здоровы, остались здоровыми, когда находятся здесь, и уехали здоровыми. А если вдруг будут какие-то нюансы, чтобы мы могли на них качественно и эффективно реагировать, чтобы не создавать и не увеличивать риски.



Хотел у всех болельщиков и фанатов нашего этапа попросить терпения. Этот год по-настоящему необычный для всех. Организация этапа происходит в беспрецедентных условиях, и перед тем, как что-либо объявить, мы должны все взвесить и проанализировать. Нужно убедиться, что соблюдены все договоренности и требования Роспотребнадзора, а также что любое принятое решение содержит всю необходимую атрибутику этапа Формулы-1. О развлекательной программе обязательно расскажем, как только завершим эту работу. Благодарим болельщиков за поддержку и продолжаем работать для них», — написал Титов в своём блоге на «Чемпионате».

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