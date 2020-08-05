Бриаторе: Ферстаппен — гладиатор, которого любят люди

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе выразил мнение, что современная Формула-1 слишком скучна. Он призвал организаторов не слишком гнаться за технологиями, чтобы болельщики смогли насладиться более острой борьбой.
«Если вы хотите знать, кто лучший гонщик в Формуле-1, вы должны взглянуть на Ф-2. Посадите Хэмилтона, Феттеля, Алонсо и Ферстаппена в эти машины, и у вас будут отличные гонки с небольшими отрывами. Да, технологии важны, но они должны базироваться на навыках пилота. Вот о чём мы должны думать. В наше время, даже в сезоне-1996 и -1997, болиды и двигатели были практически одинаковыми, и мы наслаждались великолепными гонками.
Фанаты хотят болеть за своих героев. Это именно пилоты, а не инженеры. Люди хотят снова увидеть битву за победу колесо в колесо, и как их гладиаторы купаются в лучах славы», — цитирует Бриаторе Planet F1.
Один из тех, кто блистал бы в такой ситуации, по словам функционера, это пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Он всегда на пределе, переступает границы. На трассе Макс действительно показывает, что у него есть яйца. Он гладиатор, которого любят люди», — добавил Бриаторе.
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