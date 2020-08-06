Гасли: знаю, что Марко доволен моими результатами и скоростью

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал предположения, что благодаря своим сильным результатам и проблемам Александера Албона в «Ред Булл» он ещё может получить возможность вернуться в основную команду «быков». На данный момент на 2021 год подтверждён контракт только Макса Ферстаппена.



«В конечном счёте это не моё решение. Просто стараюсь хорошо выступать каждый уик-энд и тем самым повышать свои шансы. Это единственная цель. Давно пришёл к выводу, что рано или поздно возможности предоставятся, если показывать сильные выступления. Знаю, что Хельмут действительно доволен результатами и скоростью — в равной степени в квалификации и гонке», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.