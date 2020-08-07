«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на € 400 тыс. и лишили 15 очков в Кубке конструкторов

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» была оштрафована на € 400 тыс. и лишилась 15 очков в Кубке конструкторов после того, как Международная автомобильная федерация удовлетворила протест «Рено», сообщает официальный сайт ФИА.



Напомним, «Рено» подал протест после финиша Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата мира. В итоге федерация приняла решение удовлетворить протест. Команда лишилась по 7,5 очков за каждую из машин. Кроме того «Рено» подавал протест после финиша каждой последующей гонки, однако за Гран-при Венгрии и Великобритании «Рейсинг Пойнт» получили лишь предупреждение, а набранные ими очки остались в копилке команды.

Таким образом, ФИА признала, что процесс проектирования задних тормозных воздуховодов был нарушением правил, а главным разработчиком детали является «Мерседес». При этом команде не придётся менять дизайн воздуховодов, поскольку сами по себе они соответствуют техническому регламенту и стюарды понимают, что для «Рейсинг Пойнт» нереально их перепроектировать. Нарушение же касается спортивного регламента, чем и вызваны столь щадящие санкции. Стюарды также отметили, что команда из Сильверстоуна активно сотрудничала с участниками расследования и что команда не намеревалась осознанно нарушать регламент.

Напомним, протест «Рено» касался только системы воздуховодов тормозов болида «Рейсинг Пойнт», который, по мнению большинства обитателей паддока, является точной копией прошлогоднего болида «Мерседес».