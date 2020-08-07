В ФИА объяснили, почему «Рейсинг Пойнт» может использовать дальше спорные детали машины

Технический директор ФИА Николас Томбасис ответил на вопрос, придётся ли команде «Рейсинг Пойнт» разрабатывать новые задние тормозные воздухозаборники после того, как расследование федерации установило, что этот компонент незаконно скопирован у «Мерседеса».



«Исходя из решения стюардов, думаю, что ответ на ваш вопрос отрицательный. Для этого есть ряд причин. Было бы неразумно ожидать, что „Рейсинг Пойнт“ забудет все свои знания и дизайн и начнёт создавать узлы с чистого листа. С проектами так не работает, они всегда основаны на уже имеющихся познаниях. Так что было бы неразумно ожидать, что они как-то придут к совсем другому решению. Ну а для нас было бы очень трудно определить, достаточно отличается новая конструкция или нет. Это было бы необоснованным ожиданием», — приводит слова Томбасиса The Race.

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