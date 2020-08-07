Концентрация вируса в организме Переса стала выше

Последний тест на коронавирус, взятый у мексиканского гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса в четверг перед Гран-при 70-летия Формулы-1, выявил в его организме даже большее содержание вируса, чем прошлые тесты, сообщает RTL со ссылкой на собственную информацию. Таким образом, болезнь ещё не собирается отпускать Переса, хотя у гонщика уже пропали все симптомы, связанные с коронавирусом.



Из-за болезни Серхио пропускает второй Гран-при Формулы-1 подряд: на двух этапах на автодроме «Сильверстоун» мексиканца заменяет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.



В настоящий момент неизвестно, сможет ли Перес принять участие в следующем этапе Формулы-1 — Гран-при Испании в Барселоне, который запланирован на 14-16 августа.