В «Рено» могут подать апелляцию на размер штрафа, наложенный на «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что его команда пока не определилась, будет ли она подавать апелляцию на решение стюардов оштрафовать «Рейсинг Пойнт» за незаконное копирование прошлогодних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». У «Рено» вызывает вопросы недостаточно суровый, по мнению французов, размер штрафа: лишение команды 15 очков и денежное наказание в размере € 400 тыс.



«Могу подтвердить, что мы изучаем, подавать апелляцию или нет. Обычно на такое решение есть только час, но конкретно в этом случае, учитывая его сложность, у нас есть 24 часа на решение, а затем 96 часов на то, чтобы подтвердить апелляцию или нет. Так что из-за сложности ситуации и необходимости держать в голове интересы спорта, а также вопроса постоянства со штрафами мы изучаем, подавать ли апелляцию — на штраф, а не на само решение», — приводит слова Абитебуля RaceFans.

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