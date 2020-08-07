Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Рено» могут подать апелляцию на размер штрафа, наложенный на «Рейсинг Пойнт»

В «Рено» могут подать апелляцию на размер штрафа, наложенный на «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что его команда пока не определилась, будет ли она подавать апелляцию на решение стюардов оштрафовать «Рейсинг Пойнт» за незаконное копирование прошлогодних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». У «Рено» вызывает вопросы недостаточно суровый, по мнению французов, размер штрафа: лишение команды 15 очков и денежное наказание в размере € 400 тыс.

«Могу подтвердить, что мы изучаем, подавать апелляцию или нет. Обычно на такое решение есть только час, но конкретно в этом случае, учитывая его сложность, у нас есть 24 часа на решение, а затем 96 часов на то, чтобы подтвердить апелляцию или нет. Так что из-за сложности ситуации и необходимости держать в голове интересы спорта, а также вопроса постоянства со штрафами мы изучаем, подавать ли апелляцию — на штраф, а не на само решение», — приводит слова Абитебуля RaceFans.

В ФИА объяснили, почему «Рейсинг Пойнт» может использовать дальше спорные детали машины
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020