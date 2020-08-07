В ФИА примут меры, чтобы не допустить восемь или десять «Мерседесов» на стартовой решётке

Технический директор ФИА Николас Томбасис сообщил, что федерация внесёт коррективы в регламент, чтобы запретить командам полностью копировать болиды соперников.
«Этот случай вывел копирование болида на другой уровень. Они приняли решение перенять всю философию болида, что я бы назвал сменой парадигмы. Не стоит их наказывать за это. Они были полностью оригинальны, приняв решение следовать такому подходу. Но Формула-1 не должна стать именно такой. Мы не хотим видеть восемь или десять „Мерседесов“ на стартовой решётке в следующем году.
Мы рассчитываем в ближайшее время внести поправки в спортивный регламент следующего года, чтобы подобные вещи не стали нормой. Поправки не позволят командам копировать значительные части болидов других команд при помощи фотографий, как это сделали в „Рейсинг Пойнт“. ФИА будет разрешать копировать определённые компоненты, но мы не хотим, чтобы копирование было фундаментальным.
В ближайшие недели выйдут соответствующие директивы и изменения регламента. Мы хотим дать понять командам, что им нельзя действовать таким образом при разработке машин на следующий сезон, поскольку это будет запрещено», — приводит слова Томбасиса Motorsport Week.
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