Айлотт завоевал поул в квалификации Ф-2 в Сильверстоуне, Мазепин — 7-й, Шварцман — 11-й

Британский гонщик Каллум Айлотт завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго британского этапа Формулы-2 на автодроме «Сильверстоун». Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, показавший седьмое время.



Лидер общего зачёта Роберт Шварцман остался 11-м. Как и многие его соперники, он лишился шанса улучшить результат в самом конце сессии: после ошибки Шона Гелаэла на втором секторе появились жёлтые флаги. Третий российский участник Формулы-2 Артём Маркелов стал 18-м, опередив своего напарника Джулиано Алези.



Формула-2. Великобритания. Квалификация



1. Каллум Айлотт — 1:39.062

2. Кристиан Лундгор — 1:39.177

3. Джек Эйткен — 1:39.278

4. Дэниел Тиктум — 1:39.326

5. Лука Гьотто — 1:39.362

6. Чжоу Гуаньюй — 1:39.394

7. Никита Мазепин — 1:39.410

8. Мик Шумахер — 1:39.448

9. Луи Делетраз — 1:39.474

10. Юки Цунода — 1:39.494

11. Роберт Шварцман — 1:39.525...

18. Артём Маркелов — 1:40.094

19. Маркус Армстронг — 1:40.299.