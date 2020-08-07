Айлотт завоевал поул в квалификации Ф-2 в Сильверстоуне, Мазепин — 7-й, Шварцман — 11-й

Британский гонщик Каллум Айлотт завоевал поул-позишен по итогам квалификации второго британского этапа Формулы-2 на автодроме «Сильверстоун». Лучшим из россиян стал Никита Мазепин, показавший седьмое время.
Лидер общего зачёта Роберт Шварцман остался 11-м. Как и многие его соперники, он лишился шанса улучшить результат в самом конце сессии: после ошибки Шона Гелаэла на втором секторе появились жёлтые флаги. Третий российский участник Формулы-2 Артём Маркелов стал 18-м, опередив своего напарника Джулиано Алези.
Формула-2. Великобритания. Квалификация
1. Каллум Айлотт — 1:39.062
2. Кристиан Лундгор — 1:39.177
3. Джек Эйткен — 1:39.278
4. Дэниел Тиктум — 1:39.326
5. Лука Гьотто — 1:39.362
6. Чжоу Гуаньюй — 1:39.394
7. Никита Мазепин — 1:39.410
8. Мик Шумахер — 1:39.448
9. Луи Делетраз — 1:39.474
10. Юки Цунода — 1:39.494
11. Роберт Шварцман — 1:39.525...
18. Артём Маркелов — 1:40.094
19. Маркус Армстронг — 1:40.299.
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