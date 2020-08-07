Босс «Рейсинг Пойнт» узнал от журналистов, что команда потеряла больше очков, чем он думал

В пятницу в паддоке автодрома «Сильверстоун» произошла забавная ситуация с участием ведущих телеканала Sky Sports F1 и руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра. Они планировали в прямом эфире обсудить наказание британской команды за незаконное копирование задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса», однако Зафнауэр неправильно понял сообщение от стюардов, подумав, что команду оштрафовали потерей 7,5 очков, а не 15, как было на самом деле.
Во время прямого эфира произошёл следующий диалог:
— Ведущие Sky Sports F1: Итак, сегодняшние новости, что «Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 400 тысяч евро и отобрали 15 очков.
— Отмар Зафнауэр: Семь с половиной.
— Ведущие Sky Sports F1: Это на машину. Итого 15.
— Отмар Зафнауэр: Правда? Ох. Я думал, семь с половиной. Надо будет проверить.
- 7 августа 2020
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