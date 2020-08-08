Цареградцев выиграл квалификацию RDS GP в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершилась квалификация второго этапа российской дрифт-серии RDS GP — на трассе NRing собралось более 30 пилотов, квалификацию из которых прошло 29 участников.

Сильнейшим стал пилот из Красноярска, представляющий Сочи, Аркадий Цареградцев. Дрифтер на новом Nissan 370Z выиграл уже вторую для автомобиля квалификацию, набрав 96 очков. Второй результат (95) показал Евгений Лосев из Иркутска на Toyota Mark II. Третье место в квалификации досталось пилоту из Красноярска Дамиру Идиятуллину на Toyota Altezza.

Действующий чемпион RDS GP и победитель этапа в Рязани Георгий Чивчян стал 12-м — пилот из Красноярска на Nissan Silvia S15 набрал 83 очка. В топ-5 также попал москвич Никита Шиков (89), выступающий на Toyota GT86.