Леклер: восьмое место в квалификации отражает реальный темп «Феррари»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что восьмое место в квалификации Гран-при 70-летия не стало неприятным сюрпризом. По словам монегаска, такой результат отражает реальный темп болида.
«Стало ли восьмое место сюрпризом? Нет, думаю, оно отражает реальный темп „Феррари“. На этой неделе у нас больше проблем, чем в минувший уик-энд, особенно это касается „софта“. Уже в конце круга мы не можем с ними нормально работать. В третьем секторе они значительно теряют. Именно тогда я потерял много времени. Сейчас можем сделать немногое. Завтра у нас непростая гонка, но остаюсь оптимистом и постараюсь выжать из болида максимум», — приводит слова Леклера Read Motorsport.
Напарник Леклера Себастьян Феттель показал в квалификации двенадцатый результат.
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