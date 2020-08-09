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Зафнауэр похвалил Хюлькенберга и назвал его выступление «особенным»

Зафнауэр похвалил Хюлькенберга и назвал его выступление «особенным»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр отметил выступление Нико Хюлькенберга в квалификации Гран-при 70-летия. Немец, временно заменяющий в команде Серхио Переса, показал третий результат, уступив только пилотам «Мерседеса».

«Нико и Лэнс выполнили классную работу, пробившись в третий сегмент. Это даёт нам возможность бороться за большие очки. Нико сумел прибавить, что позволило ему стать третьим. Его выступление впечатляет, особенно если учитывать то, что до минувшего уик-энда он не садился в болид Формулы-1 восемь месяцев. В третьем сегменте он проехал особенный круг», — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

Напомним, Хюлькенберг получил возможность выступить после того, как у боевого пилота команды Серхио Переса диагностировали COVID-19.

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