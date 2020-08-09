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Гасли: возвращение в «Ред Булл»? Решать не мне

Гасли: возвращение в «Ред Булл»? Решать не мне
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил перспективы возможного возвращения в «Ред Булл». По словам француза, вопрос перехода зависит не от него. Вместе с тем спортсмен подчеркнул, что делает всё возможное, чтобы шансы на такое развитие событий выросли.

«Очевидно, что моя цель — борьба за подиумы и победы. Я делал это в младших сериях и хочу делать снова. Мне нужно прибавлять, показывать результат и увеличивать возможности.

Возвращение в «Ред Булл»? Конечно, решение принимать не мне. Для этого есть руководство, которое оценивает скорость. Кроме того, есть и политика, не хочу тратить время, обращая на неё внимание.

Но я убеждён, что постоянно прибавляя, я получу возможность. Хочу демонстрировать свой потенциал каждый гоночный уик-энд", — приводит слова пилота GrandPX.news.

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