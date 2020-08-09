Вискал вырвал победу в последнем повороте второй гонки Ф-3, Смоляр — 15-й после прокола

На автодроме «Сильверстоун» завершилась гонка Формулы-3. Её победителем стал Бент Вискал. Второе место завоевал Лирим Цендели, тройку лучших замкнул Тео Пуршер.

При этом на последнем круге телезрители стали свидетелями жаркой дуэли Вискала и Цендели. Пилоты несколько раз менялись позициями, но в итоге Вискал обошёл Цендели по внешнему радиусу на последнем повороте и завоевал победу.

Александр Смоляр уже на первом круге столкнулся с проблемами, после того как Алекс Перони проколол ему заднее колесо. Россиянин в итоге финишировал 15-м.

Формула-3. Сильверстоун

1. Бент Вискал (MP Motorsport)

2. Лирим Цендели (Trident) — +0,1

3. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +8,3

4. Дэвид Бекманн (Trident) — +8,8

5. Лиам Лоусон (Hitech) — +8,8

6. Оскар Пиастри (Prema) — +9,2

7. Джейк Хьюз (HWA) — +10,7

8. Фредерик Вести (Prema) — +10,9

9. Клемент Новалак (Carlin) — +11,5

10. Энцо Фиттипальди (HWA) — +21,3...

15. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +24,9.