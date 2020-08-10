Косаченко: у Квята с командой отличный союз — полное взаимодействие

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко похвалила пилота «Альфа Таури» Даниила Квята за сильное выступление на Гран-при 70-летия, где он занял 10-е место.



«Прекрасная гонка от Дани, он большой молодец. Понятно, что на той технике, которая есть у него, это максимальный результат. Плюс абсолютное спокойствие пилота, очень взвешенные шаги и своевременная работа команды. У них отличный союз — полное взаимодействие. Чего, например, не скажешь про Феттеля и «Феррари». У них, похоже, вообще нет никакого контакта, никакой командной химии. Но думаю, что никакого увольнения Себастьяна не будет, он проведёт сезон до конца», — приводят слова Оксаны Косаченко «Известия».

Марценко: отсутствие стабильных результатов не позволяет Квяту считаться топ-пилотом