Росберг: Феттель не может уступать Леклеру полсекунды, он должен требовать новую машину
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил мнение, что отставание Себастьяна Феттеля от Шарля Леклера в «Феррари» связано с серьёзными проблемами с болидом. Он рекомендовал соотечественнику потребовать у «Скудерии» новую машину.
«Радиопереговоры Себа доказывают, насколько напряженная ситуация сложилась в «Феррари». Но Феттель обязан сражаться – это будет знаком для его будущих команд. Ему следует надавить на «Феррари» и потребовать новую машину. Себастьян – один из лучших пилотов всех времён и не может уступать Шарлю полсекунды. С болидом, должно быть, что-то не так», – приводит слова Росберга The Sports Rush.
На Гран-при 70-летия Феттель занял лишь 12-е место, в то время как Шарль Леклер финишировал на высокой четвёртой позиции.
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