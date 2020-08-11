ФИА готова изменить правила радиообмена в Формуле-1

Гоночный директор ФИА Майкл Маси заявил, что Международная автомобильная федерация обсудит с командами Формулы-1 правила, касающиеся запрета на определённый радиообмен.
«Мы обсудим это со всеми сторонами, участвующими в разработке правил. Техническая директива, касающаяся радиообмена, ничем не отличается от других положений регламента, которые, возможно, потребуется пересмотреть. Этот процесс уже идёт», — приводит слова Маси GrandPrix.
Напомним, оба пилота «Хааса» — Кевин Магнуссен и Ромен Грожан — получили 10-секундные штрафы от стюардов Гран-при Венгрии. Судьи постановили, что гонщики получали инструкции из боксов по радио во время прогревочного круга.
«Нам нужно двигаться дальше. Не думаю, что мы должны запрещать подобные вещи в гонках. В противном случае Гран-при Формулы-1 превратятся в соревнования бухгалтеров», — отметил тогда руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.
Когда Маси спросили, были ли другие команды, кроме «Хааса», настаивающие на пересмотре этих правил, он ответил: «Нет, на самом деле это инициатива ФИА. Мы предложили всем обсудить её».
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