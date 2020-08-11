В «Макларене» заявили, что дело «Рейсинг Пойнт» не повлияет на отношения с «Мерседесом»

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил уверенность, что поданная его командой апелляция на решение стюардов по делу «Рейсинг Пойнт» не повлияет на отношения с «Мерседесом» и Тото Вольфом.
Со следующего года коллектив из Уокинга, как и «Рейсинг Пойнт», будет использовать силовые установки «Мерседеса».
«Между нами и «Мерседесом» нет абсолютно никакой вражды. У нас отличные отношения с Тото, с его командой, с ребятами из Бриксворта. В конце концов, дело, которое разбирается в данный момент, связано с «Рейсинг Пойнт», а не с «Мерседесом», — цитирует Зайдля Motorsport.
Также главу «Макларена» попросили прокомментировать резкое заявление владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла, который обвинил соперников в неспортивном поведении.
«Не хочу говорить об этом. Мы занимаемся делом с юридической точки зрения. Важно не тратить слишком много энергии и эмоций на этот вопрос. Я с командой сосредоточен на конкурентоспособности «Макларена», — добавил Зайдль.
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