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В «Макларене» заявили, что дело «Рейсинг Пойнт» не повлияет на отношения с «Мерседесом»

В «Макларене» заявили, что дело «Рейсинг Пойнт» не повлияет на отношения с «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил уверенность, что поданная его командой апелляция на решение стюардов по делу «Рейсинг Пойнт» не повлияет на отношения с «Мерседесом» и Тото Вольфом.

Со следующего года коллектив из Уокинга, как и «Рейсинг Пойнт», будет использовать силовые установки «Мерседеса».

«Между нами и «Мерседесом» нет абсолютно никакой вражды. У нас отличные отношения с Тото, с его командой, с ребятами из Бриксворта. В конце концов, дело, которое разбирается в данный момент, связано с «Рейсинг Пойнт», а не с «Мерседесом», — цитирует Зайдля Motorsport.

Также главу «Макларена» попросили прокомментировать резкое заявление владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла, который обвинил соперников в неспортивном поведении.

«Не хочу говорить об этом. Мы занимаемся делом с юридической точки зрения. Важно не тратить слишком много энергии и эмоций на этот вопрос. Я с командой сосредоточен на конкурентоспособности «Макларена», — добавил Зайдль.

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