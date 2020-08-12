Хэмилтон: гонки с одним пит-стопом – отстой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, несмотря на проблемы с износом резина на Гран-при 70-летия Формулы-1, выразил мнение, что гонки с несколькими пит-стопами гораздо интереснее, чем заезды с одной остановкой в боксах.



«Вторая гонка в Сильверстоуне получилась более захватывающей из-за того, что мы перешли на более мягкие составы. Это привело к двум пит-стопам. Часть меня не хочет, чтобы дальше использовались мягкие шины, ведь мы вновь можем оказаться в аналогичной ситуации.

Но в конечном итоге гонки с одним пит-стопом – это отстой. Думаю, в Формуле-1 не должно быть Гран-при с одной остановкой в боксах. Это неинтересно болельщикам. Чем больше пит-стопов, тем интереснее. Я хочу, чтобы гонки были сложными, как вторая на «Сильверстоуне», – приводит слова Хэмилтона Grandprix247.