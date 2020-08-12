Лэнс Стролл: спокоен, как огурец. Никаких обид, если отец уволит меня

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл заявил, что не будет испытывать никакой обиды к своему отцу Лоуренсу – владельцу команды, если тот примет решение заменить его на другого гонщика.
«Такова жизнь. Есть рабочие отношения, и есть отношения отца и сына. Если он уволит меня из команды, никаких обид. Это просто бизнес, иногда так бывает. Я приму этот удар. У нас с отцом довольно лёгкие отношения. Между нами отличная «химия». Он не наступает мне на пятки и даёт пространство. Отец делает то, что должен со своей стороны, – собирает нужных людей вместе, чтобы они создали быстрый болид.
Я слышал все эти разговоры, что, мол, Лэнс не заслуживает места на стартовой решётке. Признаюсь, это преследует меня всю жизнь. Поэтому я остаюсь в своём маленьком пузыре и держу людей, которые действительно мне дороги, рядом. А всё остальное — просто фоновый шум.
Я спокоен, как огурец. Думаю, ожидание только готовит вас к большому разочарованию, если что-то не сработает или пойдёт не так. Поэтому важно сохранять ясность ума. Время покажет. Я просто делаю своё дело в своей части гаража. Если рядом появится новый напарник, он будет для меня ещё одним конкурентом. Я хочу выступать против лучших», — цитирует Стролла Planet F1.
Ранее появилась информация, что контракт с «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин», уже подписал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
- 12 августа 2020
-
16:48
-
16:26
-
15:39
-
15:23
-
13:42
-
12:57
-
12:02
-
10:44
-
09:42
-
09:04
-
08:41
- 11 августа 2020
-
23:59
-
22:55
-
21:36
-
20:58
-
19:57
-
18:56
-
17:39
-
16:28
-
14:55
-
14:15
-
13:32
-
13:05
-
11:45
-
10:50
-
10:26
-
09:14
-
08:33
-
00:46
-
00:46
- 10 августа 2020
-
21:55
-
20:58
-
19:59
-
18:54
-
17:58