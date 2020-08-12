Лэнс Стролл: спокоен, как огурец. Никаких обид, если отец уволит меня

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл заявил, что не будет испытывать никакой обиды к своему отцу Лоуренсу – владельцу команды, если тот примет решение заменить его на другого гонщика.

«Такова жизнь. Есть рабочие отношения, и есть отношения отца и сына. Если он уволит меня из команды, никаких обид. Это просто бизнес, иногда так бывает. Я приму этот удар. У нас с отцом довольно лёгкие отношения. Между нами отличная «химия». Он не наступает мне на пятки и даёт пространство. Отец делает то, что должен со своей стороны, – собирает нужных людей вместе, чтобы они создали быстрый болид.



Я слышал все эти разговоры, что, мол, Лэнс не заслуживает места на стартовой решётке. Признаюсь, это преследует меня всю жизнь. Поэтому я остаюсь в своём маленьком пузыре и держу людей, которые действительно мне дороги, рядом. А всё остальное — просто фоновый шум.



Я спокоен, как огурец. Думаю, ожидание только готовит вас к большому разочарованию, если что-то не сработает или пойдёт не так. Поэтому важно сохранять ясность ума. Время покажет. Я просто делаю своё дело в своей части гаража. Если рядом появится новый напарник, он будет для меня ещё одним конкурентом. Я хочу выступать против лучших», — цитирует Стролла Planet F1.



Ранее появилась информация, что контракт с «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин», уже подписал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.