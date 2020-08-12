«Рейсинг Пойнт» подала апелляцию на решение ФИА

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» уведомила ФИА, что обжалует решение Международной автомобильной федерации относительно легальности их болида Формулы-1, в частности воздуховодов тормозов, сообщает официальный сайт Формулы-1. Команда заявила о намерении подать протест ещё перед квалификацией Гран-при 70-летия, после чего у них было 96 часов на то, чтобы подтвердить апелляцию. Дело передано в Международный апелляционный суд ФИА, дата рассмотрения которого будет определена.



Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».



Протест на это решение намеревались подавать в «Феррари», «Макларене», «Рено» и «Уильямсе». Итальянская команда уже обратилась с официальной жалобой на вердикт ФИА, «Уильямс» и «Макларен» приняли решение не подавать протест.