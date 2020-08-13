Экклстоун: Лоуренсу Строллу не стоит злиться, он вообще должен быть счастлив

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун отреагировал на слова владельца «Рейсинг Пойнт» Лоуренса Стролла, который ранее раскритиковал соперников за неспортивное поведение.
«Строллу не стоит злиться. Команда «Рейсинг Пойнт» искала серые зоны в правилах, но переступила черту и заплатила за это. Лоуренс вообще должен быть счастлив, что два года назад ему так легко удалось попасть в Формулу-1. Ему разрешили выкупить команду из-за банкротства и получить все права. Если бы я в тот момент всё ещё был боссом, он мог снова начать с нуля, когда сменил название команды», — цитирует Экклстоуна Auto Motor und Sport.
Напомним, в канун Гран-при 70-летия руководство ФИА частично удовлетворило протест, поданный «Рено». На «Рейсинг Пойнт» наложили штраф — 15 очков и € 400 тыс. за использование тормозных воздуховодов, по факту спроектированных инженерами «Мерседеса».
«Феррари», «Макларен», «Рено» и «Уильямс» намеревались оспорить это наказание, посчитав его слишком мягким. Стролл в ответ обвинил соперников в неспортивном поведении. В итоге апелляцию на решение ФИА подали только в «Рено» и «Феррари».
- 13 августа 2020
-
14:22
-
12:42
-
11:23
-
10:27
-
09:23
-
09:01
-
00:11
- 12 августа 2020
-
22:45
-
21:29
-
21:00
-
19:56
-
19:00
-
17:47
-
16:48
-
16:26
-
15:39
-
15:23
-
13:42
-
12:57
-
12:02
-
10:44
-
09:42
-
09:04
-
08:41
- 11 августа 2020
-
23:59
-
22:55
-
21:36
-
20:58
-
19:57
-
18:56
-
17:39
-
16:28
-
14:55
-
14:15
-
13:32