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Перес: мои позиции в «Рейсинг Пойнт» выглядят надёжно, слухи о Феттеле — вопрос времени

Перес: мои позиции в «Рейсинг Пойнт» выглядят надёжно, слухи о Феттеле — вопрос времени
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что его будущее в команде не находится под вопросом, несмотря на слухи о возможном переходе в коллектив немецкого пилота, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Я ничего не могу сказать о слухах о переходе Феттеля в команду. И ничего с этим не могу поделать. Я только слышал от команды, что они хотят продолжить сотрудничество со мной на долгосрочной перспективе. Мне кажется, что исчезновение этих слухов — лишь вопрос времени.

Обсуждал ли я возможность перехода в другие команды? Нет, учитывая то, что мои позиции в „Рейсинг Пойнт“ выглядят весьма надёжно. У меня такие ощущения, мы хотим продолжать сотрудничество», — приводит слова Серхио Переса Motorsport.

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