Вольф уклонился от ответа, останется ли он руководителем «Мерседеса» в 2021 году
Глава «Мерседеса» Тото Вольф не стал прямо отвечать на вопрос, останется ли он у руля команды и в следующем году. Контракт австрийского функционера истекает в 2020-м.
«Много факторов заставляет меня остаться. По большому счёту, у меня нет причин не продолжать сотрудничество. Вскоре узнаем, в какой роли. Мы хотим лучшего для команды. Сейчас я действительно наслаждаюсь своей ролью. В планах — продолжать работу. Но не хочу оказаться в ситуации, когда от очень хорошего положения получу просто хорошее.
Переговоры ведутся и идут хорошо. Получаю удовольствие. Ещё не принял решения", — приводит слова Тото Вольфа Daily Mail.
Напомним, в конце сезона-2020 у команды заканчивается контракт и с Льюисом Хэмилтоном.
- 14 августа 2020
-
21:50
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:18
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:16
-
17:36
-
16:47
-
16:15
-
15:10
-
13:39
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
01:44
-
01:00
- 13 августа 2020
-
23:55
-
22:36
-
21:21
-
20:55
-
19:54
-
18:57
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
14:22
-
12:42
-
11:23
-
10:27
Партнерский контент