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Вольф уклонился от ответа, останется ли он руководителем «Мерседеса» в 2021 году

Вольф уклонился от ответа, останется ли он руководителем «Мерседеса» в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не стал прямо отвечать на вопрос, останется ли он у руля команды и в следующем году. Контракт австрийского функционера истекает в 2020-м.

«Много факторов заставляет меня остаться. По большому счёту, у меня нет причин не продолжать сотрудничество. Вскоре узнаем, в какой роли. Мы хотим лучшего для команды. Сейчас я действительно наслаждаюсь своей ролью. В планах — продолжать работу. Но не хочу оказаться в ситуации, когда от очень хорошего положения получу просто хорошее.

Переговоры ведутся и идут хорошо. Получаю удовольствие. Ещё не принял решения", — приводит слова Тото Вольфа Daily Mail.

Напомним, в конце сезона-2020 у команды заканчивается контракт и с Льюисом Хэмилтоном.

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