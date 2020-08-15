Штайнер не уверен, что Хюлькенберг захочет выступать за «Хаас»
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Нико Хюлькенберг может не захотеть выступать в составе этой команды.
«Разговаривал с ним пару раз и отлично с ним лажу. Но в настоящее время мы выступаем не лучшим образом, так что нужно смотреть со стороны, подойдёт ли ему место за рулём нашего болида и захочет ли он этого. Он прекрасный пилот. Но с определённого уровня гонщики уже не хотят находиться в команде, которая не способна даже бороться за места в середине пелотона», — приводит слова Гюнтера Штайнера Planet F1.
Нико говорил, что ведёт переговоры лишь с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, заменяя Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.
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