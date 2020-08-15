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Стюарды не стали наказывать Окона и Магнуссена за аварию француза в третьей практике

Стюарды не стали наказывать Окона и Магнуссена за аварию француза в третьей практике
Авто / Формула-1 0

Стюарды Гран-при Испании оставили без внимания эпизод с участием пилота «Рено» Эстебана Окона и гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена, произошедший во время третьей тренировки шестого этапа чемпионата мира.

Напомним, в концовке третьей сессии свободных заездов пилот «Рено» Эстебан Окон разбил машину об ограждение трассы после попытки увернуться от замедлившегося болида датчанина. В результате аварии Эстебан был доставлен в медицинский центр, поскольку датчики показали превышение допустимых пределов перегрузки, однако обследование, к счастью, не выявило никаких повреждений.

После завершения сессии пилоты были вызваны к стюардам. Они приняли решение не наказывать пилотов — Магнуссен смещался с траектории, а Окон, отвлекшись, не заметил, что датчанин уходит с его дороги. Таким образом, позиции пилотов, которые они завоюют в ходе квалификации, останутся неизменными.

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