Стюарды не стали наказывать Окона и Магнуссена за аварию француза в третьей практике

Стюарды Гран-при Испании оставили без внимания эпизод с участием пилота «Рено» Эстебана Окона и гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена, произошедший во время третьей тренировки шестого этапа чемпионата мира.



Напомним, в концовке третьей сессии свободных заездов пилот «Рено» Эстебан Окон разбил машину об ограждение трассы после попытки увернуться от замедлившегося болида датчанина. В результате аварии Эстебан был доставлен в медицинский центр, поскольку датчики показали превышение допустимых пределов перегрузки, однако обследование, к счастью, не выявило никаких повреждений.



После завершения сессии пилоты были вызваны к стюардам. Они приняли решение не наказывать пилотов — Магнуссен смещался с траектории, а Окон, отвлекшись, не заметил, что датчанин уходит с его дороги. Таким образом, позиции пилотов, которые они завоюют в ходе квалификации, останутся неизменными.