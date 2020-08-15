Гасли: надеюсь, мы сможем набрать несколько очков

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при Испании.



«Как команда, можем быть довольны, что вновь попали в третий сегмент, особенно после непростой пятницы, когда не чувствовал себя комфортно в машине. Мы сделали хороший шаг вперёд перед квалификацией. У меня был хороший результат во втором сегменте, и мы решили сохранить один комплект „основных“ шин на гонку. У нас было лишь четыре комплекта „софта“, из-за чего мне пришлось в начале второго сегмента ехать на использованном — было нелегко, но мы справились, чему я рад. В Q3 борьба была очень плотной, и пусть я рад конечному результату, но внутри немножко разочарован, потому что всегда чувствуешь, что мог проехать чуть лучше и, возможно, выжать из машины ещё несколько сотых.



Что касается гонки, завтра легко не будет, но, надеюсь, мы сможем набрать несколько очков и отыграться за возможности, упущенные на прошлой неделе», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».