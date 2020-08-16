Пилот Формулы-2 не добрался до финиша на этапе в Испании из-за перелома позвонка

Вчера, 15 августа, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоялась первая гонка уик-энда в Формуле-2. Она завершилась загадочным инцидентом. На последнем круге пилот команды DAMS Шон Гэлаел сошёл с дистанции, при этом на его машине не было заметно видимых повреждений.

Спортсмен был сразу же отправлен в госпиталь для обследования. Позже отец Шона Рикардо Гэлаел рассказал, что у сына диагностировали перелом шестого позвонка, и добавил, что тот будет восстанавливаться и пропустит минимум две недели. Информацию от Гэлаела-старшего приводит страница F1 Feeder Series в «Твиттере».

Напомним, что победителем первой гонки Формулы-2 в Испании стал Нобухару Мацусита. Второе место завоевал Роберт Шварцман.