Пилот Формулы-2 не добрался до финиша на этапе в Испании из-за перелома позвонка
Вчера, 15 августа, на автодроме «Каталунья» в Барселоне состоялась первая гонка уик-энда в Формуле-2. Она завершилась загадочным инцидентом. На последнем круге пилот команды DAMS Шон Гэлаел сошёл с дистанции, при этом на его машине не было заметно видимых повреждений.
Спортсмен был сразу же отправлен в госпиталь для обследования. Позже отец Шона Рикардо Гэлаел рассказал, что у сына диагностировали перелом шестого позвонка, и добавил, что тот будет восстанавливаться и пропустит минимум две недели. Информацию от Гэлаела-старшего приводит страница F1 Feeder Series в «Твиттере».
Напомним, что победителем первой гонки Формулы-2 в Испании стал Нобухару Мацусита. Второе место завоевал Роберт Шварцман.
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