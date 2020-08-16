Райкконен рассказал, чего не хватило «Альфа Ромео», чтобы выступить лучше
Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Испании Формулы-1, в которой он финишировал на 14-й позиции.
«На финальном отрезке на шинах „софт“ у машины был очень хороший темп. Мне хотелось бы иметь ещё один комплект „софта“, ведь он работал очень хорошо. К сожалению, его не было, так что в итоге результат немного разочаровывающий, ведь я чувствовал, что мы могли добиться немного большего. В целом, думаю, в этот уик-энд мы были немного лучше. Нам нужно продолжать пробовать новые вещи, чтобы максимизировать работу нашей машины и найти больше скорости. Нам нужно продолжать прибавлять в этом направлении», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 16 августа 2020
-
21:28
-
21:11
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:48
-
20:43
-
19:52
-
19:40
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:21
-
18:18
-
18:14
-
17:47
-
16:36
-
16:31
-
16:09
-
15:54
-
15:51
-
14:20
-
13:50
-
13:06
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:19
-
11:50
-
11:00
-
10:51
-
09:43
-
09:00
Партнерский контент