Райкконен рассказал, чего не хватило «Альфа Ромео», чтобы выступить лучше

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Испании Формулы-1, в которой он финишировал на 14-й позиции.



«На финальном отрезке на шинах „софт“ у машины был очень хороший темп. Мне хотелось бы иметь ещё один комплект „софта“, ведь он работал очень хорошо. К сожалению, его не было, так что в итоге результат немного разочаровывающий, ведь я чувствовал, что мы могли добиться немного большего. В целом, думаю, в этот уик-энд мы были немного лучше. Нам нужно продолжать пробовать новые вещи, чтобы максимизировать работу нашей машины и найти больше скорости. Нам нужно продолжать прибавлять в этом направлении», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».