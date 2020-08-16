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Марко: Ферстаппен должен оставить стратегию нам

Марко: Ферстаппен должен оставить стратегию нам
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не поддержал стремление Макса Ферстаппена вмешиваться в тактические решения команды в ходе гонок. Во время гонки Гран-при Испании Ферстаппен позволял себе спорить с собственным гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе.

«У Макса иногда прорывается его темперамент. Просто глупо, что всё это оказывается в эфире. Он должен оставить стратегию нам. Мы внимательнее изучаем, как сильно износились покрышки. Мы знали, что временами всё было на пределе», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Sky.

Советник «Ред Булл» также прокомментировал второй результат голландца: «Было важно оставить Боттаса позади нас. И мы преуспели в этом. Это был наш максимум. Разделение двух „Мерседесов“ уже успех для нас».

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