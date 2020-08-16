Ферстаппен: мы здесь, чтобы побеждать, а не чтобы финишировать вторыми

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Испании.



«Для нас отличный результат — разделить два болида „Мерседес“, учитывая, насколько они были быстры, так что я очень рад этому. В целом мы провели сильный уик-энд и набрали хорошие очки, так что мы должны быть довольны. Я хорошо стартовал, было важно как можно раньше пройти Валттери, что я и сделал. Я пробовал сделать всё, чтобы остаться рядом с Льюисом на первом отрезке, но в целом их болид был быстрее, а Льюис был слишком быстр.



С того момента мы сосредоточились на нашей гонке, машина чувствовала себя хорошо. Я ждал проблем от Валттери после его пит-стопа, но я был доволен работой шин, и он не смог догнать меня. Второе место — хороший результат, но мы здесь не для этого, мы здесь для того, чтобы побеждать, поэтому никогда нельзя быть полностью удовлетворённым, если не делаешь этого. Сейчас мы находимся между двумя болидами „Мерседеса“, и, конечно, нам хотелось бы оказывать больше давления на Льюиса, но нужно быть реалистами — у них по-прежнему более быстрый болид», — приводятся слова Ферстаппена на официальном сайте команды.