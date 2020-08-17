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Палмер раскритиковал Леклера за пренебрежение безопасностью

Палмер раскритиковал Леклера за пренебрежение безопасностью
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера за то, что монегаск выехал на трассу с непристёгнутыми ремнями безопасности.

«Проехать круг с непристёгнутыми ремнями в Формуле-1, кажется, самое опасное, что вы можете сделать. Вы не должны вообще так поступать. Не говоря уже о том, чтобы выезжать на трассу рядом с другими гоночными болидами, которые пролетают рядом с вами со скоростью 150 миль в час. Барьеры не так уж и далеко. Я уверен, что Леклер соблюдал бдительность, насколько это возможно. Но он всё ещё находился в реальной гонке, когда не было режима машины безопасности. Это действительно чревато. В болиде может что-то отказать. Никогда не знаешь, что именно отправит тебя в стену. А без ремней безопасности можно просто нанизать себя на собственный руль», — приводит слова Палмера Planet F1.

Леклер перед сходом проехал два круга без ремней безопасности
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