Палмер раскритиковал Леклера за пренебрежение безопасностью

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера за то, что монегаск выехал на трассу с непристёгнутыми ремнями безопасности.
«Проехать круг с непристёгнутыми ремнями в Формуле-1, кажется, самое опасное, что вы можете сделать. Вы не должны вообще так поступать. Не говоря уже о том, чтобы выезжать на трассу рядом с другими гоночными болидами, которые пролетают рядом с вами со скоростью 150 миль в час. Барьеры не так уж и далеко. Я уверен, что Леклер соблюдал бдительность, насколько это возможно. Но он всё ещё находился в реальной гонке, когда не было режима машины безопасности. Это действительно чревато. В болиде может что-то отказать. Никогда не знаешь, что именно отправит тебя в стену. А без ремней безопасности можно просто нанизать себя на собственный руль», — приводит слова Палмера Planet F1.
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