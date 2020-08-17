Конкурент Шварцмана Айлотт пока не обсуждал с «Феррари» переход в Формулу-1

Пилот молодёжной академии «Феррари» Каллум Айлотт заявил, что он пока не обсуждал возможность перехода в Формулу-1 в следующем сезоне.



«Я пока не обсуждал возможность перехода в Формулу-1, я всё ещё работаю со своей командой в Формуле-2 над тем, чтобы прогрессировать. Позади половина сезона. Очевидно, что пока я справляюсь со своей работой, но говорить о чём-либо рано. Посмотрим. Это было бы здорово, но у меня ещё есть работа, которую нужно выполнить», — приводит слова Каллума Айлотта официальный сайт Формулы-2.



После шести этапов чемпионата мира Каллум Айлотт лидирует в личном зачёте, имея в своём активе 121 очко. На 17 очков отстаёт от него ближайший преследователь, российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман.