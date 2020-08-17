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Грожан — о своём развороте: нужно добавить очко за лучший дрифт гонки

Грожан — о своём развороте: нужно добавить очко за лучший дрифт гонки
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик команды Формулы-1 «Хаас» Ромен Грожан прокомментировал разворот на Гран-при Испании. Видеозапись инцидента была опубликована в «твиттере» Формулы-1.

«Нужно добавить очко за лучший дрифт гонки», — написал Ромен Грожан в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

По итогам гонки Грожан финишировал 19-м, последним. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, который на старте пропустил вперёд Ферстаппена и Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт».

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