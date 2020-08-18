Прост: не вижу никого, кто мог бы опередить Хэмилтона

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост поделился мнением о Льюисе Хэмилтоне.
«Выступления Хэмилтона, его уверенность в себе и тот факт, что в 2021 году регламент останется прежним дают ему отличный шанс на титулы в этом году и в следующем. Сейчас я не вижу никого, кто мог бы его опередить. Он добился отличный результатов. Это возможно, когда пилот долго выступает в одной команде и доминирует. Когда доминировал Михаэль Шумахер, казалось, что его рекорды невозможно превзойти, но сейчас доминируют „Мерседес“ и Хэмилтон.
Льюис — один из лучших пилотов. Но разве можно сравнивать современных пилотов и машины с теми, что были во времена Сенны? С тех пор минуло уже 30 лет. Я мог задать себе вопрос, а смог бы я выиграть титул, если бы выступал во времена Фанхио? Был бы я таким же успешным? Фанхио — хороший пример. Он дебютировал в Формуле-1 в 38 лет. Если сравнивать Фанхио, Сенну и Хэмилтоноа, то хотели бы мы, чтобы Льюис дебютировал в таком возрасте? Нет. Стоит признать, иногда сравнения попросту невозможны», — приводит слова Проста Press Association.
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