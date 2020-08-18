«Возможно, инженер Феттеля не знает английский». Ральф Шумахер раскритиковал «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал инженеров и стратегов «Феррари», у которых в ходе гонки на Гран-при Испании возникло недопонимание с Себастьяном Феттелем.

«Риккардо Адами совсем не понял, чего хотел Себастьян, он этого не понял даже в конце. Возможно, он не знает английский язык, а быть может, Себастьяну надо выучить итальянский. Извините, „Феррари“, но так это не работает. Команда, которая сражается за титул и не может наладить нормальную коммуникацию», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.

Напомним, на Гран-при Испании итальянскую команду постигла очередная неудача. Шарль Леклер сошёл с дистанции. Себастьян Феттель сумел финишировать седьмым. В Кубке конструкторов «Скудерия» занимает пятое место.