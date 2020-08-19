Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон потребовал суда для полицейских США, от рук которых погибли невинные граждане

Хэмилтон потребовал суда для полицейских США, от рук которых погибли невинные граждане
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что будет продолжать поддерживать движение Black Lives Matter, и потребовал, чтобы американские полицейские, которые убивали невиновных граждан, были преданы суду.

«В мире существует масса проблем, но прямо сейчас я сосредоточен на борьбе с расизмом и неравенством и продолжу добиваться разнообразия. Перед стартом гонок мы выражаем свою позицию, но сейчас это почти формальность. Важно продолжать настаивать на переменах.

Есть ещё компании, в том числе и в Формуле-1, которые не понимают и не хотят брать на себя эту ответственность. По всему миру осталось множество людей, которые этого не сделали, так что мы должны продолжать добиваться изменений.

В Америке, например, всё ещё много полицейских, которые даже после убийств невиновных продолжают жить нормальной жизнью. Их не привлекли к ответственности, и мы должны требовать справедливости», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020