Хэмилтон потребовал суда для полицейских США, от рук которых погибли невинные граждане

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что будет продолжать поддерживать движение Black Lives Matter, и потребовал, чтобы американские полицейские, которые убивали невиновных граждан, были преданы суду.
«В мире существует масса проблем, но прямо сейчас я сосредоточен на борьбе с расизмом и неравенством и продолжу добиваться разнообразия. Перед стартом гонок мы выражаем свою позицию, но сейчас это почти формальность. Важно продолжать настаивать на переменах.
Есть ещё компании, в том числе и в Формуле-1, которые не понимают и не хотят брать на себя эту ответственность. По всему миру осталось множество людей, которые этого не сделали, так что мы должны продолжать добиваться изменений.
В Америке, например, всё ещё много полицейских, которые даже после убийств невиновных продолжают жить нормальной жизнью. Их не привлекли к ответственности, и мы должны требовать справедливости», — приводит слова Хэмилтона ESPN.
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