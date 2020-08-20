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Хэмилтон прокомментировал ситуацию вокруг Феттеля и «Феррари»

Хэмилтон прокомментировал ситуацию вокруг Феттеля и «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением относительно ситуации, в которой оказался четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Гонщик «Феррари» остался без контракта на 2021 год и старт нынешнего сезона у него получился крайне неудачным.

«Всё, что я могу сделать, это посочувствовать его положению и попытаться понять переживания Себа. Это всегда гадкое чувство, когда вам говорят, что команда не хочет с тобой работать. Особенно если вы приходите выстраивать коллектив, отдаёте ему все силы и сердце.

Но то, как продолжает работать и выкладываться Себ, пытаясь помочь «Феррари», показывает его невероятный характер и приверженность гонкам. Надеюсь, со временем ситуация для него будет более позитивной», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Феттель заявил, что его мнение «больше не имеет значения» для «Феррари». Бинотто ответил
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