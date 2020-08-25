В «Хонде» рассказали, что «Ред Булл» очень доволен Цунодой

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Масаи Ямамото рассказал, что в «Ред Булл» очень довольны пилотом молодёжной программы Юки Цунодой, выступающим в Формуле-2. Японские мотористы ожидают, что в скором времени 20-летний спортсмен получит место в Формуле-1.

«Когда общался с Францем Тостом, он сказал, что Юки очень хорош. Он нравится не только Тосту, но и „Ред Булл“. Цуноде только 20 лет. Японский пилот, демонстрирующий такую скорость в этом возрасте, очень привлекателен. Является ли Цунода лидером программы „Ред Булл“? Думаю, да. Лиам Лоузон хорошо выступает в Формуле-3, но не получит место в Формуле-1 немедленно. Очень жду появления Цуноды в Формуле-1», — приводит слова Ямамото As-web.jp.