В «Ред Булл» рассказали, что первыми подписали Договор согласия

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как шли переговоры о подписании нового Договора согласия в Формуле-1. Все 10 нынешних команд решили подписать новое соглашение, которое будет действовать до конца 2025 года.
«Переговоры были долгими, особенно с учётом глобальных испытаний, с которыми столкнулся спорт, но в некотором отношении они были гораздо более прямыми в сравнении с прошлыми годами. Переговоры с Берни Экклстоуном в прошлом всегда были весёлыми, всегда немного отличались, но Liberty были абсолютно честны во время переговоров. На самом деле, мы были первой командой, которая подписала Договор согласия в Барселоне.
Нужно держать в голове полную картину. Таково соглашение, вот что предлагают Чейз Кери и Liberty — а дальше уже команды решают, соглашаются они на такие условия или уходят. Конечно, были обсуждения по некоторым моментам, и есть элементы, которые радуют одни команды больше, чем другие, но в итоге каждый согласился с тем, что станет лучшей дорогой для развития спорта.
Это важное соглашение для Ф-1, и пусть его детали конфиденциальны, но оно обеспечивает стабильность на будущее, так что мы рады, что всё улажено. Liberty определённо добилась для спорта хороших вещей, сделав его более открытым и создавая интерес для новой фан-базы — это исключительно позитивно. Самый важный вызов сейчас — получить нужные правила на 2022 год, чтобы лучше продвигать гонки», — написал Хорнер в своей колонке на сайте «Ред Булл».
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