Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Валттери Боттас: вижу, что чемпионство уплывает вновь, не знаю, почему так

Валттери Боттас: вижу, что чемпионство уплывает вновь, не знаю, почему так
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не знает, почему ему не удаётся бросить вызов своему напарнику Льюису Хэмилтону.

«Ситуация далека от идеальной. Расстояние между нами слишком большое. И я вижу, что чемпионство уплывает вновь. Я не знаю почему. Пока мне сложно сказать, почему так происходит. Может, со временем я пойму причины. Но сейчас я не знаю, в чём дело.

У меня был хороший старт сезона в первой гонке, да и скорость в остальных. В квалификации я всегда был близок к Льюису. Совсем маленькое расстояние», — цитирует Боттаса Grandprix274.

Боттас занимает третье место в общем зачёте пилотов. Финн набрал 89 очков. У лидирующего Хэмилтона – 132 очка.

Боттас стал победителем первого Гран-при сезона, но затем больше не занимал верхнюю ступень на подиуме.

Валттери Боттас: не могу жаловаться, что мне не дали пятилетний контракт
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020