Валттери Боттас: вижу, что чемпионство уплывает вновь, не знаю, почему так

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что не знает, почему ему не удаётся бросить вызов своему напарнику Льюису Хэмилтону.
«Ситуация далека от идеальной. Расстояние между нами слишком большое. И я вижу, что чемпионство уплывает вновь. Я не знаю почему. Пока мне сложно сказать, почему так происходит. Может, со временем я пойму причины. Но сейчас я не знаю, в чём дело.
У меня был хороший старт сезона в первой гонке, да и скорость в остальных. В квалификации я всегда был близок к Льюису. Совсем маленькое расстояние», — цитирует Боттаса Grandprix274.
Боттас занимает третье место в общем зачёте пилотов. Финн набрал 89 очков. У лидирующего Хэмилтона – 132 очка.
Боттас стал победителем первого Гран-при сезона, но затем больше не занимал верхнюю ступень на подиуме.
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