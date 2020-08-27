Бывший менеджер Михаэля Шумахера перенёс инсульт

Вилли Вебер, бывший менеджер Михаэля и Ральфа Шумахеров, перенёс инсульт. О сложностях со здоровьем рассказал сам 78-летний Вебер.

«Я проснулся посреди ночи, захотел попить воды, но не удержал стакан в руке. Тогда я подумал, что просто слишком активно занимался спортом. После этого я уснул. Думал, что всё будет в порядке.

Проснувшись, я не мог говорить. Жена сразу позвонила в скорую, у меня диагностировали инсульт», — цитирует Вебера Bild.

Менеджер оставался в больнице в Штутгарте в течение девяти дней. Сейчас он чувствует себя лучше.

«Я даже не мог глотать, меня нужно было кормить. Но мне повезло, сейчас я могу говорить, даже ходить. Я молюсь каждый день, чтобы мне не стало хуже», — добавил Вебер.