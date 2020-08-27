Марко: Албон выступает лучше, чем показывают его результаты

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота команды Алекса Албона. Марко поддержал пилота, результаты которого в новом сезоне пока не впечатляют. Пока Албон в среднем финиширует на седьмом месте, а его напарник Макс Ферстаппен — на втором.

«В Барселоне мы зашли слишком далеко, пытаясь настроить для него болид, сделать более стабильным заднюю часть. Вне зависимости от типов шин, которые он использовал, уже через восемь кругов мы выходили за рамки операционных температур. После этого он просто начинал скользить.

Никто не обращает внимание на то, что в обеих гонках в Сильверстоуне он был самым быстрым гонщиком на второй прямой, даже быстрее, чем Ферстаппен. Он доказал, что может быть очень быстрым, когда всё в порядке.

Он отлично выступает в гонках, особенно в быстрых поворотах, которые Албон проходит на уровне Ферстаппена. Албон выступает лучше, чем показывают его результаты», — цитирует Марко Autosport.

В то же время Марко напомнил, что в «Ред Булл» пилоты должны быстро добиваться результатов. В противном случае, по мнению советника, они не смогут стать гонщиками топ-уровня и не будут подходить команде.