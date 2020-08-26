Албон прокомментировал критику со стороны журналистов

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал тот факт, что в прессе всё активнее обсуждают его отставание по скорости от Макса Ферстаппена, и то, достоин ли он остаться в команде на сезон-2021.
«Думаю, таковы гонки, это никогда не изменится. Вероятно, обсуждения насчёт второго места в „Ред Булл“ будут всегда. Думаю, это почти неизбежность. Не думаю, что это во многом идёт от „Ред Булл“ — это просто идёт от восприятия „Ред Булл“ со стороны. Думаю, это несправедливое восприятие. Ты читаешь разные материалы, но знаешь, что происходит на самом деле… Всё просто по-другому.
За время своей карьеры я до последних нескольких гонок никогда не находился под огнём критики. Это нормально. Полагаю, что с учётом прошедшего карантина и всего остального сейчас тяга к обсуждениям немного больше, чем в другие времена. Но это нормально, я справляюсь с этим», — заявил Албон в интервью The Race.
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