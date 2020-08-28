Тост: Цунода проведёт тесты, а будет ли он выступать за нас, решать «Ред Булл»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост сообщил, что пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, скорее всего, проведёт тесты с командой из Фаэнцы после завершения сезона Формулы-1.



При этом Тост отметил, что решение о том, сможет ли Юки заменить кого-то из пары Даниил Квят – Пьер Гасли, будет принимать руководство «Ред Булл».

«Цунода действительно высококвалифицированный гонщик, и я думаю, что у него есть всё необходимое, чтобы стать успешным в Формуле-1. Он наверняка проведёт молодёжные тесты с «Альфа Таури» в Абу-Даби. А будет ли он выступать за нас в следующем году или нет, это решает «Ред Булл».

Это также зависит от того, получит ли Цунода cуперлицензию. Если Юки продолжит, как сейчас, он будет в числе первых трёх или четырёх гонщиков в чемпионате Формулы-2, и данный вопрос отпадёт. А там посмотрим», — приводит слова Тоста Motorsport Week.