SMP Racing стала партнёром автокомпании «Спайкер» и поможет вернуть бренд в гонки

Российский предприниматель Борис Ротенберг, являющийся владельцем SMP Racing и BR Engineering, и его деловой партнёр Михаил Пессис, совладелец SMP Racing Monaco, стали партнёрами «Спайкера». Информация об этом появилась на официальном сайте автомобильной компании.
«Спайкер» благодаря сотрудничеству с SMP Racing рассчитывает вернуться на международную гоночную арену и снова занять прочную позицию в автоспорте», — говорится в пресс-релизе компании. Кроме того, BR Engineering поможет выводу на рынок новых дорожных моделей «Спайкера».
«Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня, является результатом месяцев наших неустанных усилий по работе над прочностью компании «Спайкер», располагающей как техническими, так и финансовыми средствами для ведения своего бизнеса. Выражаю благодарность Борису Ротенбергу и Михаилу Пессису за оказанное нам доверие», — цитирует исполнительного директора «Спайкера» Виктора Мюллера пресс-служба компании.
Напомним, «Спайкер» участвовал в Формуле-1 в 2007 году, когда ему принадлежала команда, сейчас называющаяся «Рейсинг Пойнт».
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