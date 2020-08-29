Фото: Мазепин сбивает табличку со вторым номером, которая едва не попала в Цуноду
Пилот команды Формула-2 Hitech Никита Мазепин попал в неприятный инцидент после завершения первой гонки Ф-2 в Бельгии. Паркуя болид, он задел им табличку со вторым номером, которая отлетела в сторону победителя гонки Юки Цуноды и едва не попала в японца.
Соответствующее фото можно увидеть на странице Tami в «Твиттере».
Напомним, Мазепин пересёк финишную черту первым, но был лишён победы за слишком жёсткую борьбу всё с тем же Цунодой. Никиту оштрафовали на пять секунд, и он откатился на второе место. При этом после гонки стало известно, что россиянину угрожает ещё два штрафа. Один из них может быть получен именно за инцидент с Цунодой.
Роберт Шварцман по итогам гонки стал пятым, Артём Маркелов — шестнадцатым.
- 29 августа 2020
-
20:11
-
19:55
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:02
-
15:30
-
15:22
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
12:59
-
12:13
-
11:46
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
Партнерский контент