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Фото: Мазепин сбивает табличку со вторым номером, которая едва не попала в Цуноду

Фото: Мазепин сбивает табличку со вторым номером, которая едва не попала в Цуноду
Авто / Младшие серии 0

Пилот команды Формула-2 Hitech Никита Мазепин попал в неприятный инцидент после завершения первой гонки Ф-2 в Бельгии. Паркуя болид, он задел им табличку со вторым номером, которая отлетела в сторону победителя гонки Юки Цуноды и едва не попала в японца.

Соответствующее фото можно увидеть на странице Tami в «Твиттере».

Напомним, Мазепин пересёк финишную черту первым, но был лишён победы за слишком жёсткую борьбу всё с тем же Цунодой. Никиту оштрафовали на пять секунд, и он откатился на второе место. При этом после гонки стало известно, что россиянину угрожает ещё два штрафа. Один из них может быть получен именно за инцидент с Цунодой.

Роберт Шварцман по итогам гонки стал пятым, Артём Маркелов — шестнадцатым.

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