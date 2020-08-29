Фото: Мазепин сбивает табличку со вторым номером, которая едва не попала в Цуноду

Пилот команды Формула-2 Hitech Никита Мазепин попал в неприятный инцидент после завершения первой гонки Ф-2 в Бельгии. Паркуя болид, он задел им табличку со вторым номером, которая отлетела в сторону победителя гонки Юки Цуноды и едва не попала в японца.

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Напомним, Мазепин пересёк финишную черту первым, но был лишён победы за слишком жёсткую борьбу всё с тем же Цунодой. Никиту оштрафовали на пять секунд, и он откатился на второе место. При этом после гонки стало известно, что россиянину угрожает ещё два штрафа. Один из них может быть получен именно за инцидент с Цунодой.

Роберт Шварцман по итогам гонки стал пятым, Артём Маркелов — шестнадцатым.