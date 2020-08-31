Маркелов — о первом очке в сезоне: мы наконец-то вознаграждены за наши усилия

Российский гонщик Артём Маркелов прокомментировал финиш на восьмом месте во второй гонке бельгийского этапа Формулы-2. Маркелов впервые в сезоне-2020 попал в очковую зону.
«Мы все очень рады набрать очко. У нас были серьезные проблемы в недавних гонках, но мы наконец-то вознаграждены за наши усилия.
У нас был хороший темп уже в субботу. К сожалению, я получил проезд по пит-лейну, который отбросил меня назад. Мне пришлось избегать медленную машину в „Красной воде“ и ненадолго покинуть пределы трассы, что квалифицировали как нелегальное получение преимущества. Стюарды потом подтвердили, что решение было некорректным, но это уже ничего не меняло. Но после этого ещё слаще набрать очко в воскресенье. У нас был хороший гоночный темп, я сумел провести несколько обгонов. Надеюсь, мы так продолжим и в Монце», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.
- 31 августа 2020
-
00:51
-
00:39
-
00:09
-
00:04
- 30 августа 2020
-
22:58
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:28
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:53
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
19:47
-
19:39
-
19:24
-
19:23
-
19:11
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:17