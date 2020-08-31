Маркелов — о первом очке в сезоне: мы наконец-то вознаграждены за наши усилия

Российский гонщик Артём Маркелов прокомментировал финиш на восьмом месте во второй гонке бельгийского этапа Формулы-2. Маркелов впервые в сезоне-2020 попал в очковую зону.



«Мы все очень рады набрать очко. У нас были серьезные проблемы в недавних гонках, но мы наконец-то вознаграждены за наши усилия.



У нас был хороший темп уже в субботу. К сожалению, я получил проезд по пит-лейну, который отбросил меня назад. Мне пришлось избегать медленную машину в „Красной воде“ и ненадолго покинуть пределы трассы, что квалифицировали как нелегальное получение преимущества. Стюарды потом подтвердили, что решение было некорректным, но это уже ничего не меняло. Но после этого ещё слаще набрать очко в воскресенье. У нас был хороший гоночный темп, я сумел провести несколько обгонов. Надеюсь, мы так продолжим и в Монце», — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.